У Херсоні на маршрути вийшла лише половина тролейбусів

У Херсоні через ожеледицю на маршрути вийшла лише половина парку тролейбусів - 36 машин із 70.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі мерії, через сильну ожеледицю та обледеніння дротів контактної мережі тролейбуси вийшли на маршрути лише об 11.30.

Враховуючи, що синоптики на 10 лютого також прогнозують ожеледицю та обледеніння, мерія попереджає про можливу затримку з рухом тролейбусів завтра вранці.

Крім того, мерія Херсона через ожеледицю дозволяє учням пропускати навчання і просить городян триматися подалі від будинків, оскільки падають бурульки. Відповідне звернення до городян розміщено на офіційному сайті мерії.

При цьому, за даними мерії, загальноосвітні і дошкільні навчальні заклади міста працюють у звичайному режимі.