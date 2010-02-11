Кабмін встановив мінімальні ціни на цукор

Кабінет міністрів України встановив квоту на виробництво цукру і мінімальні ціни на цукор і буряк на 2010-2011 маркетинговий рік. Відповідну постанову № 96 від 3 лютого 2010 р. опубліковано на сайті уряду.

Документом доручено встановити граничний розмір квоти поставки цукру на внутрішній ринок (квота “А”) на період з 1 вересня 2010 р. до 1 вересня 2011 р. обсягом 1 млн. 892 тис. тонн.

Також документом затверджено мінімальні ціни на цукровий буряк, який поставлятиметься з 1 вересня 2010 р. до 1 вересня 2011 р. для виробництва цукру у рамках квоти “А” (з урахуванням базисної цукристості) на рівні 291,66 грн. за тонну (без ПДВ) і на цукор квоти “А” 4,25 тис. грн.. за тонну (без ПДВ).