Найбільший попит у киян мають однокімнатні квартири площею 30-40 кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії SV Development.

Згідно з повідомленням, поступова стабілізація на ринку житлової нерухомості скоригувала попит на київські квартири на користь квартир середніх площ.

Згідно з розрахунками фахівців агентства нерухомості SV REALTY, в економ-класі в останні 2 місяці зріс попит на об`єкти середньої площі: однокімнатні квартири від 30 до 40 кв. м і двокімнатні від 50 кв. м.

85% покупців віддають перевагу квартирам без опоряджувальних робіт, 10% готові розглядати варіант з хорошим ремонтом, і лише 5% шукають житло з комплексним ремонтом.

У бізнес-класі найбільш запитані дво- і трикімнатні квартири площею від 65 до 110 метрів і також – без опорядження. В елітному сегменті перевага віддається три- і чотирикімнатним квартирам площею від 80 до 140 квадратних метрів.

Такі пріоритети у покупців житла в найближчих передмістях: перше місце за обсягом продаж займають однокімнатні квартири (65% операцій), друге місце – двокімнатні (25%), менше 10% припадає на трикімнатні квартири.

У компанії зазначили, що в інвестиційних цілях здійснюється не більше 20% операцій.