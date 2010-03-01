Виробники прогнозують незначне зниження цін на молочні продукти

Виробники прогнозують незначне зниження в Україні цін на молочні продукти у весняний період.

Як повідомила УНІАН прес-служба компанії «Агрополіс» (ТМ «Щедрий вечір»), через сніжу та холодну зиму в багатьох операторів молочного ринку виникали проблеми з постачанням продукції, і торгові мережі декілька місяців відчували дефіцит пропозиції, у зв`язку з цим за останні 3-4 місяці ціни на молокопродукти в середньому зросли на 30-80%.

«Сільгоспвиробники зіткнулися з проблемою браку молока, оскільки в зимовий період надої молока скоротилися. Також, у зв`язку з погіршенням транспортного сполучення, не завжди вдавалося доставити молоко на переробку. З браком сировини зіткнулася і переробна галузь, оскільки в умовах гострого сировинного дефіциту не змогла зібрати навіть передбачувану кількість молока, що спричинило серйозні проблеми з дистрибуцією продуктів від заводів у торгові точки», - відзначив директор з маркетингу групи компаній «Агрополіс» Віктор СМИРНОВ.

Довідка УНІАН. Група компаній «Агрополіс» (ТМ «Щедрий вечір») заснована в 1993 р., спеціалізується на виготовленні сухого знежиреного молока, вершкового масла і спредів. До групи компаній входять: ВАТ «Жашківський маслозавод», ВАТ «Христинівський молокозавод», ВАТ «Городищенський маслозавод», ВАТ «Шполянський молокозавод», ЗАТ «Ратнівський молокозавод».