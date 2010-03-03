У Донецькій області середня зарплата в січні зросла на 20%

У Донецькій області середня номінальна заробітна плата одного штатного працівника в цілому по регіону в січні 2010 року (на підприємствах з чисельністю працівників від 50 осіб і більше) склала 2271 грн., що на 20% більше в порівнянні з січнем 2009 року.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики Донецької області.

Згідно з повідомленням, у порівнянні з груднем 2009 року середня зарплата в січні стала менша на 9,3%.

При цьому реальна зарплата (з урахуванням інфляції і сплачених податків) в січні в порівнянні з груднем 2009 р. знизилася на 10,1%, а проти січня 2009 року збільшилася на 8,5%.

В облстаті уточнили, що відповідно до методології Держкомстату України з 2010 року при розрахунках показників оплати праці, окрім великих і середніх підприємств, тепер враховуються на вибірковій основі малі підприємства з чисельністю від 10 до 49 осіб (з розповсюдженням отриманих результатів на всю сукупність). Згідно з новими розрахунками, середня номінальна заробітна плата одного штатного працівника в цілому по області в січні 2010 року склала 2183 грн., але її некоректно порівнювати з торішніми показниками, де не приймалися до уваги підприємства з чисельністю до 50 осіб.

У промисловості області середня зарплата одного штатного працівника (окрім малих підприємств з чисельністю зайнятих до 10 осіб) склала в січні нинішнього року 2588 грн.

Середній рівень оплати праці працівників фінансових установ області склав в січні 3328 грн., транспорту (всіх видів) – 2534 грн., державного управління – 2204 грн., науковців – 1799 грн., працівників пошти та зв`язку – 1796 грн., будівництва – 1750 грн., торгівлі – 1626 грн., працівників системи освіти – 1525 грн., сільського господарства – 1424 грн., охорони здоров`я – 1420 грн., готелів і ресторанів – 1413 грн., лісового господарства – 1040 грн., рибного господарства – 1026 грн.