«FoxMart» відкриє гіпермаркети у Вінниці, Дніпропетровську...

Мережа побутової техніки та електроніки «FoxMart» 4-8 березня відкриє три гіпермаркети у Вінниці, Дніпропетровську та Запоріжжі.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі мережі.

Згідно з повідомленням, гіпермаркет у Вінниці, торговою площею 1,6 тис. кв. м, знаходиться на першому поверсі торгового центру «Мегамолл» на вул. 600-ліття. Перед торговим центром розташована безкоштовна стоянка на 100 місць.

У компанії відзначили, що гіпермаркети «FoxMart» в Запоріжжі (пр. Леніна, ТЦ «Інтрейд») і Дніпропетровську (пр. Гагаріна) відкриють після переформатування.

«Ті магазини, які відкривали 1,5-2 роки назад, концептуально застаріли, а торговий маркетинг на місці не стоїть. Тому було ухвалено рішення почати процес переформатування торгових точок мережі «FoxMart», який має збільшити ефективність магазинів», - сказав керівник роздрібних продажів мережі «FoxMart» Олександр ДАРДАЛАН.

Зокрема, в переформатованих гіпермаркетах розширили асортимент товарів, покращили планування об`єктів, обладнали гейм-зони (ігрові зони), а також вдосконалили Hi-Fi-острівці, які встановлені для перевірки акустики і можливостей домашніх кінотеатрів у відділах аудіо- та відеотехніки.

Довідка УНІАН. Мережа гіпермаркетів «FoxMart» почала діяльність у 2005 році, сьогодні нараховує 34 об`єкти в Україні і 2 в Молдові. Це найбільші магазини побутової електроніки в Україні. Торгові об`єкти «FoxMart» розташовуються на площах від 1300 до 7000 кв. м.