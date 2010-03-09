Ціни на продукти харчування в лютому зросли на 13%

В Україні інфляція в лютому 2010 року щодо січня склала 1,9%, з початку року (до грудня 2009 року) – 3,7%, до лютого 2009 року – 11,5%, в січні-лютому 2010 р., в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, інфляція склала 11,3%.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики.

Згідно з повідомленням, ціни на харчові продукти і безалкогольні напої в лютому цього року до лютого 2009 року зросли на 13,4% (у січні-лютому ц.р. до січня-лютого 2009 року - підвищились на 12,2%), зокрема, на харчові продукти - на 13% (до січня-лютого 2009 р. - на 11,6%), хліб і хлібопродукти - на 10% (9,5%), зокрема, на хліб - на 10% (10,2%), макаронні вироби - на 6,9% (7,2%), кондитерські вироби з борошна – 13,2% (12,5%), м`ясо і м`ясопродукти - на 2,5% (3%), рибу і рибопродукти - на 4,7% (6,1%), молоко, сир і яйця - на 26,6% (22,2%) (зокрема на молоко - на 28,7%, сир - на 28%, яйця – на 22,9%), на масло і жири – виросли на 14,5% (15,2%), зокрема на масло вершкове - зросли на 31,7%, олію соняшникову – на 18%, на інші харчові тваринні жири – знизилися на 4,4%.

Ціни на фрукти в лютому цього року до лютого 2009 року зросли на 0,9% (у січні-лютому ц.р. до січня-лютого 2009 року знизилися на 2,1%). На овочі ціни підвищилися на 15,7% (у січні-лютому ц.р. до січня-лютого 2009 року – зросли на 7,8%), зокрема на картоплю – на 9,7% (зросли на 0,2%). На цукор - підвищилися в 3,3 рази (у 3,2 рази), кондитерські вироби цукристі - на 24,9% (24,8%), безалкогольні напої – 14,1% (16,9%).

Алкогольні напої та тютюнові вироби в лютому 2010 року до лютого 2009 року подорожчали на 35,7% (у січні-лютому ц.р. до січня-лютого 2009 року - на 36,7%), ціни на одяг і взуття зросли на 5,3% (5,9%), зокрема на одяг - на 5,1%, взуття - на 5,8%.

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива в лютому ц.р. до лютого 2009 року подорожчали на 6% (у січні-лютому ц.р. до січня-лютого 2009 року - на 6,3%), зокрема квартплата підвищилась на 20,1% (20,6%), ціни на утримання та ремонт житла зросли на 2,9% (3,6%), каналізацію - на 25,6% (27,2%), воду – 18,3% (19,5%), ціни на електроенергію і природний газ в лютому не змінилися (не змінилися), на гарячу воду і опалювання - зросли на 5,3% (5,3%).

Ціни на предмети домашнього вжитку, побутову техніку і поточне утримання житла в лютому ц.р. до лютого 2009 року зросли на 7,2% (у січні-лютому ц.р. до січня-лютого 2009 року - на 8,6%), зокрема меблі, килими та інші види підлогових покриттів подорожчали на 4,6% (5,5%), домашній текстиль - на 9,4 (10,4%), побутова техніка - на 4,9% (5,6%).

Вартість послуг охорони здоров`я в лютому 2010 року до лютого 2009 зросла на 10,3% (у січні-лютому ц.р. до січня-лютого 2009 року - на 12,6%), зокрема, вартість медичних товарів і устаткування - на 10,2% (13,5%), амбулаторні послуги подорожчали на 11,8% (12,9%).

Ціни в транспорті в лютому ц.р. до лютого 2009 року збільшились на 15,5% (у січні-лютому ц.р. до січня-лютого 2009 року - на 15,7%), зокрема на покупку транспортних засобів - зросли на 4,3% (5,5%), транспортні послуги – зросли на 11,8% (11,3%) (пасажирський залізничний транспорт - на 15,8% (15,9%), пасажирський автодорожній транспорт - на 11% (10,3%).

Ціни у сфері зв`язку в лютому 2010 р. знизилися на 4,3% (у січні-лютому ц.р. до січня-лютого 2009 року – знизилися на 0,4%), поштові послуги не змінилися (не змінилися), вартість телефонних і телефаксних послуг знизилася на 4,2% (зросла на 0,1%).

Ціни у сфері відпочинку і культури в лютому ц.р. зросли на 6,3% (у січні-лютому ц.р. до січня-лютого 2009 року – на 7,1%), при цьому вартість аудіотехніки, фото- і комп`ютерного устаткування знизилася в лютому ц.р. на 1,9% (знизилася на 1,7%), вартість відпочинку і послуг культури зросла - на 11,1% (зросла на 12,2%), газети, книги і канцелярські товари подорожчали на 11,1% (12,3%).

Ціни у сфері освіти в лютому 2010 року до лютого 2009 року збільшились на 14,7% (у січні-лютому ц.р. до січня-лютого 2009 року - на 14,8%), зокрема дошкільна та початкова освіта подорожчала на 8,1% (8,4%), середня освіта - на 13,9% (13,9%), вартість вищої освіти збільшилася на 16,9% (16,9%).

Вартість послуг ресторанів і готелів в лютому ц.р. до лютого 2009 року зросла на 8% (у січні-лютому ц.р. до січня-лютого 2009 року - на 8,3%).

Довідка УНІАН. В Україні інфляція в грудні 2009 р. щодо листопада склала 0,9%, з початку року (до грудня 2008 року) – 12,3%. У січні-грудні 2009 року в порівнянні з аналогічним періодом 2008 року інфляція склала 15,9%.

Інфляція в Україні за підсумками 2008 року склала 22,3% (грудень 2008 року до грудня 2007 року).