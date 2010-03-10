На Черкащині викрили головного інспектора з контролю за цінами
У вимаганні 100 тис. грн. хабара
У Черкаській області викрито головного інспектора з контролю за цінами, який вимагав 100 тис. грн. у приватного підприємця, що займався продажем цукру.
Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник Головного управління МВС України в Черкаській області Микола ЛУШПІЄНКО, цю суму інспектор хотів отримати за сприяння у вирішенні питання про незастосування штрафних санкцій за актом перевірки, згідно з якою підприємець мав сплатити штраф близько 1 млн. 200 тис. грн.
За інформацією М.ЛУШПІЄНКА, за даним фактом порушено кримінальну справу.
Наразі проводять ретельну перевірку, оскільки за наявною у правоохоронців інформацією, це не єдиний випадок використання головним спеціалістом свого службового становища.