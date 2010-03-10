У Херсонській області потреба в кадрах скоротилася майже на 37%

Потреба в працівниках підприємств, установ і організацій Херсонської області за даними на 1 березня 2010 року становила 1,731 тисяч чоловік, що на 36,82% менше, ніж на 1 березня 2009 р.

Про це УНІАН повідомили в Херсонському обласному центрі зайнятості.

На 1 березня потреба в сільськогосподарських працівниках в Херсонській області становила 80 одиниць, що на 42,86% менше, ніж рік тому. Кількість безробітних сільських жителів становила 4,406 тисяч осіб, що на 61,3% менше, ніж на 1 березня 2009 р.

У січні - лютому 2010 року служби зайнятості Херсонської області працевлаштували 893 людини, що на 52,35% менше, ніж у січні - лютому 2009 р.