У Херсонській області потреба в кадрах скоротилася майже на 37%
17:03, 10 березня 2010Права споживачів
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Центр зайнятості
Потреба в працівниках підприємств, установ і організацій Херсонської області за даними на 1 березня 2010 року становила 1,731 тисяч чоловік, що на 36,82% менше, ніж на 1 березня 2009 р.
Про це УНІАН повідомили в Херсонському обласному центрі зайнятості.
На 1 березня потреба в сільськогосподарських працівниках в Херсонській області становила 80 одиниць, що на 42,86% менше, ніж рік тому. Кількість безробітних сільських жителів становила 4,406 тисяч осіб, що на 61,3% менше, ніж на 1 березня 2009 р.
У січні - лютому 2010 року служби зайнятості Херсонської області працевлаштували 893 людини, що на 52,35% менше, ніж у січні - лютому 2009 р.
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