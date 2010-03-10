«Тернопільстандартметрологія» забракувала 32% продукції

Інспектори державного нагляду ДП «Тернопільстандартметрологія» впродовж лютого 2010 року перевірили стоматологічне обладнання, швейні вироби, дерев’яні та металеві двері, ялинкові прикраси, хлібні, хлібобулочні та кондитерські вироби, м`ясні напівфабрикати, ковбасні вироби та молочні продукти на загальну суму 150 тис. грн. Вимогам нормативної документації (НД) не відповідало продукції на суму близько 48 тис. грн. (32%).

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

За повідомленням, впродовж лютого 2010 року фахівці провели 19 перевірок підприємств під час виробництва та реалізації продукції, у 17 випадках виявили порушення. Зокрема, якість ковбасних виробів перевірили на 5 підприємствах, порушення вимог НД виявили на кожному з них.

Реалізація 7 партій нестандартної продукції вартістю 20 тис. грн. була заборонена через порушення правил маркування та перевищення масової частки вологи. В одному випадку заборонили застосування технічних умов ТУ У 15.1-33715425-002:2005 «Ковбасні вироби варені. ТУ» через їхню невідповідність вимогам ДСТУ 4436-2007 «Ковбаси варені, сосиски, сардельки. Загальні технічні умови». До перевірених підприємств застосували штрафів на суму близько 7 тис. грн.

Загалом у лютому ц.р. інспектори ДП «Тернопільстандартметрологія» видали підприємствам-порушникам 11 приписів про заборону реалізації 12 нестандартних партій продукції, 20 приписів про заборону реалізації 22 видів продукції та 1 припис про заборону застосування технічних умов.

Загальна сума застосованих впродовж лютого 2010 року штрафів становить близько 29 тис. грн.