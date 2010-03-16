Коаліція запропонує населенню “антикризовий” продовольчий кошик

15:10, 16 березня 2010
Права споживачів
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І медичний обіцяють

Парламентська коаліція “Стабільність і реформи” планує забезпечити формування на законодавчому рівні і гарантувати доступність для кожної людини державного "антикризового" продовольчого кошика і державного "антикризового" медичного кошика.

Це передбачено угодою про формування коаліції, яка оприлюднена в газеті “Голос України” (№ 46 від 16 березня 2010 року).

Угода передбачає впровадження принципово нової державної стратегії надання соціальних гарантій громадянам впродовж всього життя, що включає реформування системи соціальних стандартів і пільг; поліпшення соціального захисту дітей; подолання демографічної кризи, досягнення стійкого демографічного розвитку; утвердження духовно і фізично здорової, матеріально забезпеченої та соціально благополучної сім`ї; поетапне повернення боргів за заощадженнями громадян; сприяння в реалізації творчих можливостей та ініціатив молоді, залучення її до активної участі в соціальному, економічному і гуманітарному розвитку країни.

Крім того, планують забезпечити громадян доступним житлом, зокрема сформувати велике державне замовлення на будівництво соціального житла для молоді, працівників бюджетної сфери, малозабезпечених сімей; людей з обмеженими фізичними можливостями.

Передбачена трансформація державної політики у сфері зайнятості і на ринку праці для підвищення рівня життя широких верств населення, подолання бідності і зменшення рівня соціального розшарування, зокрема, шляхом сприяння самозайнятості населення, сімейному підприємництву, малому і середньому бізнесу, законодавчого забезпечення виплати дивідендів міноритарним акціонерам, спрощення умов для створення бізнесу, забезпечення розміру соціальних виплат, які є основним джерелом доходів, на рівні не нижче за прожитковий мінімум; ліквідація заборгованості по заробітній платі, недопущення її виникнення на підприємствах, в установах, організаціях всіх форм власності. Крім того, заплановано реформування системи пенсійного забезпечення, створення умов для гідного життя людей літнього віку, стимулювання розвитку недержавної системи пенсійного страхування.

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