У Європарламенті відхилили продуктові світлофори

Кольорові позначки, схожі на світлофор, мали б інформувати споживачів у ЄС про вміст цукру чи жирів у продуктах. Але продуктових світлофорів у всьому ЄС поки не буде. У Європарламенті відхилили цю ініціативу.

За своєрідні продуктові світлофори виступали передусім об’єднання лікарів та захисту споживачів. Цікаво, що у Великобританії вже є досвід таких кольорових позначень.

Наприклад, на упаковках англійських чіпсів можна за фарбами прочитати, чи є вміст цукру, жирів і солі ще на здоровому (зеленому) рівні, чи їх у продукті забагато (червоний колір). І саме такий досвід захисники прав споживачів хотіли для всього Євросоюзу. «Гадаю, що такий світлофор, тобто кольорове позначення, допомогло б нам обирати здоровішу їжу», - ця думка характерна для багатьох споживачів у ЄС.

Втім, у Європарламенті світлофорове рішення відхилили як таке, що не лише інформує, але й вводить в оману. «Наприклад, такий штучний продукт як легка кола, що використовує замінники цукру, отримала б зелену позначку, бо цукру в ній немає. Натомість свіжий яблучний сік з природнім вмістом фруктового цукру отримав би червоний пункт», - аргументує німецький депутат Європейського парламенту Ренате ЗОММЕР.

Подібні аргументи почули, й сильнішими виявилися противники ініціативи запровадження світлофорових позначок для продуктів. Одночасно, Європарламент зобов’язав своїм рішенням виробників харчів надавати чіткішу інформацію про складові продукту. Зокрема, на упаковках мають чітко вказувати, скільки відсотків від денної норми складає той чи інший інгредієнт.

“Німецька хвиля”