В Україні знизилось виробництво молока на 2,5%

Україна в січні-лютому ц.р. знизила виробництво молока на 2,5% проти відповідного періоду 2009 р. - до 1 млн. 166,2 тис. тонн.

Такі дані УНІАН надали в Державному комітеті статистики України.

При цьому повідомляється, що в сільськогосподарських підприємствах виробництво молока зросло на 3,1% - 299,1 тис. тонн, а в господарствах населення знизилося на 4,3% - до 867,1 тис. тонн.

Частка населення в загальному обсягу виробництва молока знизилася до 74,4% проти 75,7% в 2009 р.