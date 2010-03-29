«Флінт Night» виводить нові смаки

Компанія «Снек Експорт» розширила асортимент ТМ «Флінт Night» новими смаками «Салямі» та «Сало з цибулею». Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Зазначають, що сьогодні спостерігається тенденція до збільшення популярності житніх сухариків, частка яких у загальному обсязі ринку України в 2009 році склала 27%.

Враховуючи це, компанія вивела на ринок лінійку сухариків з житнього хліба, яка має три смаки – «Сьомга з сиром», «Холодець з хріном» та «Бекон».

В березні 2010 р. ТМ «Флинт Night» представила новинки – смаки «Салямі» та «Сало з цибулею».

Компанія планує здійснювати експорт новинок у всі країни, в яких представлена ТМ «Флінт».

Довідка УНІАН. «Снек-Експорт» входить у склад Корпорації S.I.GROUP.

Володіє ТМ «Козацька розвага», «Флінт», «Мачо», «Морские», «FanNut» та «Red Pistachio, «Fitto», «Semki» та «KartoFan».

Корпорація S.I.GROUP - велике національне об’єднання торгово-виробничих підприємств, які працюють на ринку України та країнах Схадної Європи. Має ріхні напрямки роботи: виробництво снеків, товарів народного споживання та целюлозно-паперової продукції.