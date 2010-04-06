У Херсоні пропонують встановити пам'ятник першій учительці

Депутати міськради Херсона пропонують встановити пам`ятник першій вчительці (це буде символічний, збірний образ).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі мерії Херсона.

Пам`ятник хочуть встановити поряд з херсонським Будинком учителя.

"Ідея встановлення пам`ятника знайшла підтримку вчительської громадськості міста. Реалізація цієї ідеї має дати гідну оцінку праці всіх херсонських учителів. Крім того, ідея, деякою мірою, унікальна. Адже такі пам`ятники, але невеликих розмірів, є тільки в Харкові і Тернополі", - процитувала прес-служба депутата міськради Херсона Валерія ПЕТРОВА.

За попереднім ескізом, пам`ятник є композицією з бронзи заввишки понад 3 м (1,5 м - постамент, 1,7 м - скульптурна композиція).