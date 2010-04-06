Київське метро шукає голоси для озвучування станцій

До 1 травня Київський метрополітен приймає пропозиції жителів міста щодо голосів для озвучування назви станцій.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби КП “Київський метрополітен”.

Адміністрація підприємства також запрошує відомих людей, політиків та артистів до участі у проекті з озвучування станцій.

Надсилати свої пропозиції можна на адресу оргкомітету: 50letmetro@metro.kiev.ua з обов’язковим зазначенням прізвища та ім’я особи, голос якої буде звучати у метрополітені; роду занять; назви станції.

Проект безкоштовний як для метрополітену, так і для відомих людей, які будуть озвучувати інформацію у метро.

Проект реалізється у рамках заходів з підготовки відзначення 50-річчя столичної підземки.