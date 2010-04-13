Депутати пропонують ввести податок на нерухомість

Народні депутати України Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ і Антоніна БОЛЮРА (БЮТ) пропонують ввести податок на нерухомість, літаки, вертольоти, яхти, а також збільшити податок з власників автомобілів з великим об`ємом двигуна.

Про це йдеться в законопроекті «Про податок на окремі види майна» №6285, внесеному на розгляд Верховної Ради 9 квітня ц.р.

Згідно із пояснювальною запискою, ставки податку на нерухоме майно, віднесене до житлового фонду, планується встановити у відсотках від прожиткового мінімуму, встановленого на початок року за 1 кв. м загального розміру оподатковуваного податком майна.

Законопроект передбачає стягування податку із загального розміру нерухомого майна, віднесеного до житлового фонду, що становить понад 100 кв. м для юридичних осіб і понад 300 кв. м, – для фізичних осіб.

Ставки податку на вертольоти і літаки пропонується встановити залежно від їхньої маси, а ставки податку на яхти та інші плавзасоби для дозвілля – залежно від потужності двигуна і габаритів.

Також депутати пропонують збільшити податок з власників нових легкових автомобілів під час першої реєстрації в Україні з об`ємом циліндрів двигуна від 3501 куб. см і більше – з 40 грн. до 100 грн. за 100 куб. см, а автомобілів, які використовуються до 8 років, – із 45 грн. до 120 грн. за 100 куб. см.