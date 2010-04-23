Ціна на цукор буде стабільною лише за умови чітких поставок цукру-сирцю

Виробники прогнозують стабільність цін на цукор в літній період за умови чітких поставкок цукру-сирцю. Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН голова наглядової ради компанії "Цукровий союз "Укррос" Сергій ФЕДОРЕНКО.

«Думка основних учасників ринку така, якщо буде виконано поставку 260 тис. тонн цукру-сирцю за квотою Світової організації торгівлі плюс будуть реалізовані ті запаси, які зберігаються в господарствах і на цукрових заводах, - то країна буде забезпечена цукром у тих обсягах, які абсолютно достатні, і ніякого ажіотажу і зростання цін не буде», - сказав С.ФЕДОРЕНКО.

Він зазначив, що сьогодні гуртова ціна на цукор становить 6,8-7 грн., і «я думаю, таку ціну за стабільних поставок цукру-сирцю буде збережено».