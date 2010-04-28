ДЗ призначила додаткові вагони

У зв`язку зі збільшенням пасажиропотоку напередодні травневих свят у приміському сполученні на Донецькій залізниці додатково до приміських поїздів включено 25 вагонів. Про це УНІАН повідомила прес-служба ДЗ.

Зокрема, найбільше додаткових вагонів буде включено до складу поїздів, які слідуватимуть у Красний Лиман, Чапліне, Маріуполь та Слов`янськ.

На сьогодні приміські поїзди курсують із максимальною кількістю вагонів. Крім того, питання включення додаткових вагонів до приміських поїздів перебуває під контролем, й у разі потреби збільшуватиметься кількість рейсів на найпопулярніші напрямки.

Послугами приміських поїздів користуються, перш за все, пенсіонери, студенти, школярі, жителі тих населених пунктів, де іноді іншого транспорту немає. Тому залізничники, незважаючи на великі збитки, докладатимуть зусилля, щоб у повній мірі задовольнити потреби населення Донбасу в перевезеннях, наголошується в повідомленні ДЗ.