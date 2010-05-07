Вимогам НД не відповідає 38% товарів і послуг

Фахівці Держспоживстандарту України за І квартал 2010 року перевірили якість та безпечність товарів і послуг у торгівельній мережі на загальну суму понад 90 млн. грн. Через невідповідність нормативній документації (НД) забракували товарів та послуг на суму близько 34 млн. грн. (38%).

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

Повідомляють, що за аналогічний період минулого року було перевірено товарів та послуг на суму 67 млн. грн., а забраковано – на 24 млн. грн. (35%).

Загалом у торгівельній мережі перевірили понад 11 тис. суб’єктів господарювання. 89% з них порушували вимоги НД (у І кварталі 2009 року – 92%).

Під час перевірок найчастіше траплялись такі види порушень: відсутність своєчасної та повної інформації; реалізація товарів (робіт, послуг) без відповідних супровідних документів; виробництво і продаж товарів, які не відповідають вимогам НД; обман покупців та замовників; реалізація товарів без видачі розрахункового документа; порушення домовлених строків виконання замовлень та умов договору; відмова споживачу в реалізації його права під час придбання товарів неналежної якості.

За виявлені впродовж І кварталу 2010 року порушення до адміністративної відповідальності було притягнуто понад 9 тис. 300 осіб. Сума адміністративних штрафів склала майже 1 млн. 400 тис. грн. До підприємств-порушників застосовано адміністративно-господарські санкції на суму понад 5 млн. 800 тис. грн.