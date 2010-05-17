Вітчизняні виробники здатні забезпечити Україну цукром

Вітчизняні виробники цукру запевняють, що здатні забезпечити Україну цукром власного виробництва з цукрового буряка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем`єр-міністра України, про це виробники заявили Віктору СЛАУТІ на нараді з питань розвитку бурякоцукрової галузі й функціонування ринку цукру.

Також виробники цукру пообіцяли докласти максимум зусиль для розвитку вітчизняної бурякоцукрової галузі, створення нових робочих місць і виконання зобов`язань у соціальній сфері.

Учасники наради запропонували В.СЛАУТІ підписати меморандум про співпрацю між Кабінетом Міністрів України й Національною асоціацією цукровиробників «Укрцукор» для забезпечення конструктивного діалогу між владою, бізнесом і громадськими організаціями на ринку цукру.

У свою чергу, В.СЛАУТА пообіцяв, що всі пропозиції цукровиробників будуть враховані урядом. «Ми разом із вами повинні збудувати ефективну стратегію розвитку вітчизняної цукрової галузі й створити сприятливі умови для виробників буряка й цукру з нього», – заявив віце-прем`єр.