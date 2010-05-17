Черновецький доручив упорядкувати розміщення МАФів у столиці

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав розпорядження про заходи щодо впорядкування розміщення тимчасових споруд (малих архітектурних форм) на території міста Києва.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Зокрема, згідно з цим розпорядженням, буде здійснено перегляд реєстру всіх укладених договорів щодо питань розміщення МАФів, їх обслуговування та надання супутніх послуг. Районними у м. Києві державними адміністраціями спільно з ГУ контролю за благоустроєм КМДА буде складено та надано до ГУ містобудування, архітектури та дизайну міського середовища перелік тих тимчасових споруд, які розміщені без повного пакета дозвільної документації.

Відповідно до розпорядження, створено комісію з питань впорядкування розміщення тимчасових споруд на території міста, яку очолив перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО.

З метою вдосконалення умов впорядкування малих архітектурних форм профільним управлінням було доручено переглянути нормативно-правові акти, що регулюють порядок розміщення тимчасових споруд та внести пропозиції щодо їх покращення. Окрім того, Головним управлінням містобудування, архітектури та дизайну міського середовища найближчим часом буде розроблено умови та обмеження розміщення тимчасових споруд, Комплексну програму благоустрою міста Києва на 2010-2020 роки з прив’язкою тимчасових споруд та, спільно з Головним управлінням контролю за благоустроєм м. Києва, буде опрацьовано переліки тимчасових споруд, які розміщенні без повного пакета дозвільної документації, та надано пропозиції щодо приведення питання їх розміщення до норм чинного законодавства.