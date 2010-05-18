Мінтранс затвердив план заходів щодо безпеки автоперевезень

Міністр транспорту та зв`язку України Костянтин ЄФИМЕНКО затвердив План заходів щодо підвищення рівня безпеки автомобільних перевезень у літній період, яким значно посилено контроль за дотриманням норм безпеки при перевезеннях пасажирів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства транспорту та зв`язку України.

Відповідно до плану, в кожному територіальному відділенні Головавтотрансінспекції буде створено інформаційну базу сезонних курортних установ, які під час літнього відпочинку є потенційними замовниками автотранспортних послуг із перевезення пасажирів. Інспектори Головавтотрансінспекції проведуть профілактичні роз`яснювальні бесіди з керівниками курортних установ (особливо тих, які здійснюють оздоровлення дітей) щодо процедури замовлення транспортних засобів і вимог до такого виду перевезень.

У південних областях – Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій й АР Крим – спільно з ДАІ МВС працюватимуть мобільні групи, які контролюватимуть дотримання перевізниками законодавства. З представниками транспортних інспекцій Росії та Білорусі проводитимуться перевірки на маршрутах руху по території України.

До кінця травня ц.р. Мінтранс спільно з МВС розробить проект наказу про заборону здійснення перевезень пасажирів автобусами з 22.00 до 5.00 по території України (окрім облаштованих тахографами й тих, що працюють на регулярних автобусних маршрутах загального користування).

Спільно з органами місцевого самоврядування буде проведено роботу з визначення місць стоянки автобусів, забезпечених засобами охорони й умовами для відпочинку водіїв і пасажирів. Після визначення переліку таких місць стоянок Кабінету Міністрів України буде подано пропозиції щодо їх відповідного облаштування.

Що стосується нормативно-правового забезпечення, то вже до червня ц.р. Державтотрансадміністрація здійснить розробку форми, порядку використання й затвердження паспорта маршруту для регулярних спеціальних перевезень, а також розробить форму договору для нерегулярних перевезень.