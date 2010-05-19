У підтоплених регіонах небезпечно вживати воду з криниць

У зв’язку з підтопленням у населених пунктах Закарпатської та Львівської областей головний державний санітарний лікар України Геннадій РОЖКОВ рекомендує населенню використовувати лише воду гарантованої якості.

Про це УНІАН повідомили у Державній санітарно-епідеміологічній службі України.

«У зв’язку із підтопленням помешкань існує ризик виникнення спалахів інфекційних хвороб. Щоб зберегти своє здоров’я, слід дотримуватися простих правил гігієни. Особливо будьте уважні при вживанні води з нецентралізованих джерел водопостачання, зокрема з криниць. Не використовуйте воду з колодязів для приготування їжі», - наголосив він.

Головний державний санлікар зазначив, що вміст колодязної води може змінюватися щодня, до неї разом з ґрунтовими водами можуть потрапляти шкідливі, отруйні для людського організму речовини.

Зі свого боку Державна СЕС проводить моніторинг складування мінеральних добрив та пестицидів у регіонах з метою попередження потрапляння отруйних речовин у грунтові води.

«Батьки повинні пам’ятати, що для приготування їжі дітям слід використовувати виключно перевірені джерела води з гарантованою якістю», - наголосив Г.РОЖКОВ.