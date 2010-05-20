Європа заборонила “м'ясний клей” у виробництві м'ясопродуктів

Європарламент не дав дозволу на використання “м`ясного клею” при виробництві м`ясопродуктів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в прийнятій на сесії Європарламенту в Страсбурзі резолюції.

“За” проголосували 370 депутатів, проти – 262, утрималися – 32. Мінімально необхідна кількість депутатів для накладення вето на дозвіл становила 369.

“М`ясний клей” – це свинячий або яловичий тромбін, який використовується для “склеювання” м`ясопродуктів, щоб сформувати з окремих шматочків м`яса готовий стейк.

Депутати відзначили, що використання “м`ясного клею” може ввести в оману споживачів.

“Споживачі в Європі мають знати, що вони купують справжній біфштекс або окіст, а не склеєні шматки м`яса”, - заявив депутатам голова Комітету з питань захисту навколишнього природного середовища Європарламенту Джо ЛАЙНЕН (група соціалістів і демократів, Німеччина).

Депутати Європарламенту також відзначили, що продукти з використанням “м`ясного клею” можуть мати великі ризики бактерійного інфікування.

Таким чином, органи влади країн - членів ЄС можуть самостійно вирішувати, дозволяти використання “м`ясного клею” при виробництві м`ясопродуктів чи ні.