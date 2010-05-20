Столична міська електричка не працюватиме 24 травня

У зв’язку з тим, що 24 травня 2010 року – загальнодержавний вихідний, міська електричка, яка курсує від станції «Петрівка» до платформи «Троєщина», працювати не буде.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на інформацію комунального підприємства «Київпастранс».

Зазвичай, в будні дні міська електричка працює: у ранковий час перше відправлення із зупиночної платформи «Троєщина» - о 6.56, із станції «Петрівка» - о 7.04, останнє відправлення із зупиночної платформи «Троєщина» - о 9.30, зі станції «Петрівка» - о 9.22; у вечірній час: перше відправлення із станції «Петрівка» - о 16.58, із зупиночної платформи «Троєщина» - о 17.06, останнє відправлення зі станції «Петрівка» - о 20.18, із зупиночної платформи «Троєщина» - о 20.26.