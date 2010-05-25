У Вінниці визначили правила облаштування літніх майданчиків

Виконавчий комітет Вінницької міської ради визначив правила облаштування та експлуатації літніх майданчиків біля кафе.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в управлінні у справах ЗМІ та зв`язків з громадськістю Вінницької міської ради.

За повідомленням, свого часу всі заклади громадського харчування шатрового типу в місті встановлювались без необхідних дозволів і незаконним шляхом. Рішення виконкому про їх знесення більшість власників уже виконала. Замість цього міська влада надала підприємцям альтернативне рішення для продовження їх комерційної діяльності - на місці намету пропонують облаштувати літній майданчик. Він повинен знаходитись на земельній ділянці, яка відведена підприємцям під комерційну діяльність, а не під благоустрій.

За рішенням виконкому, територія кафе на відкритому повітрі має бути огороджена розбірною конструкцією заввишки до одного метру і забезпечена освітленням в темний час доби, на підлозі має бути декоративне покриття, над столами - парасольки або «маркізи». Крім цього, територія майданчика повинна бути прикрашена зеленими насадженнями, відвідувачі повинні мати вільний доступ до санвузла, а сучасна молодь - забезпечена бездротовим доступом в інтернет (Wi-Fi).

«Ми хочемо, щоб ваші літні майданчики мали приємний вигляд, щоб люди до вас хотіли йти. Час шатрових кафе, де панували антисанітарія і жахливі умови, пройшло », - сказав начальника управління розвитку споживчого ринку та послуг міської ради Сергій КУДЛАЄНКО, звертаючись до підприємців.