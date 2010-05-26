У Херсоні буде безперешкодний прохід на пляж "Лілея"
Губернатор доручив меру
Голова Херсонської обласної державної адміністрації Анатолій ГРИЦЕНКО доручив меру Херсона забезпечити безперешкодний доступ відпочиваючих на міський пляж "Лілея".
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Херсонської ОДА.
Згідно з повідомленням, херсонці “не мають вільного доступу на пляж, у зв`язку з цим на адресу голови облдержадміністрації Анатолія ГРИЦЕНКА надходять численні звернення громадян".
Довідка УНІАН. У червні 2008 року виконавча служба Дніпровського райуправління юстиції Херсона видала акт про примусове виконання рішення Господарського суду Херсонської області від 17 листопада 2007 року.
В акті наголошувалося, що територія пляжу (ділянка площею 3,4781) вилучена у ТОВ "Дніпровська торговельно-промислова асоціація" (Херсон) "для громадських потреб".
6 червня 2008 року на сесії міської ради Херсона було ухвалене рішення про передачу території пляжу "Лілея" на баланс КП "Херсонкомунсервіс". Проте фактично пляж так і не було передано.
Раніше територія пляжу перебувала у постійному користуванні ТОВ "Дніпровська торговельно-промислова асоціація".