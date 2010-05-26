У Херсоні буде безперешкодний прохід на пляж "Лілея"

Голова Херсонської обласної державної адміністрації Анатолій ГРИЦЕНКО доручив меру Херсона забезпечити безперешкодний доступ відпочиваючих на міський пляж "Лілея".

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Херсонської ОДА.

Згідно з повідомленням, херсонці “не мають вільного доступу на пляж, у зв`язку з цим на адресу голови облдержадміністрації Анатолія ГРИЦЕНКА надходять численні звернення громадян".

Довідка УНІАН. У червні 2008 року виконавча служба Дніпровського райуправління юстиції Херсона видала акт про примусове виконання рішення Господарського суду Херсонської області від 17 листопада 2007 року.

В акті наголошувалося, що територія пляжу (ділянка площею 3,4781) вилучена у ТОВ "Дніпровська торговельно-промислова асоціація" (Херсон) "для громадських потреб".

6 червня 2008 року на сесії міської ради Херсона було ухвалене рішення про передачу території пляжу "Лілея" на баланс КП "Херсонкомунсервіс". Проте фактично пляж так і не було передано.

Раніше територія пляжу перебувала у постійному користуванні ТОВ "Дніпровська торговельно-промислова асоціація".