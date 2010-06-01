Уряд хоче ввести продуктові картки

Міністерство аграрної політики України пропонує відмовитися від державного регулювання цін на продукти і видавати малозабезпеченим громадянам «соціальні картки» для придбання сільськогосподарської продукції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова МінАП Микола ПРИСЯЖНЮК на брифінгу в Сімферополі після наради з розвитку аграрного комплексу Кримського півострова.

«Я вважаю, немає нічого поганого, якщо країна випустить соціальні картки. Такі картки є у всіх розвинених країнах», - сказав міністр.

За словами М.ПРИСЯЖНЮКА, Міністерство агрополітики не повинне займатися забезпеченням продуктами за мінімальними цінами соціально незахищених українців.

«Наше завдання - виростити, забезпечити продовольчу безпеку і дорожче продати. Якщо є населення, яке не відповідає середньому рівню соціального забезпечення, (то його проблеми) має вирішувати Міністерство соціального захисту і Міністерство економіки», - сказав М.ПРИСЯЮЖНЮК.

Міністр заявив, що якщо держава вимагає стримування цін від сільгоспвиробників, то вона повинна передбачити компенсації.

«Або хай нам дають компенсацію, або хай краще вводять соціальні картки. Іншого шляху для аграрія немає», - заявив М.ПРИСЯЖНЮК на нараді.