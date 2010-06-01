Морська вода на пляжах Одеси відповідає санітарним нормам

Морська вода на пляжах Одеси повністю відповідає санітарним нормам і придатна для купання відпочиваючих.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам головний державний санітарний лікар Одеської області Любов ЗАСИПКА.

За її словами, такий висновок фахівці Одеської санепідемстанції зробили на підставі проведених аналізів морської води на пляжах Одеси.

«Більша частина пляжів міста вже обладнана системами каналізації, а скидання очищених стічних вод зі станції біологічного очищення «Північна» винесене за межі прибережної зони», - пояснила Л.ЗАСИПКА позитивні висновки фахівців СЕС.

Вона також зазначила, що в результаті ужиття згаданих заходів «забруднення морської води за останні два роки зменшилося практично удвічі». Вже у 2009 році кількість нестандартних проб за бактеріальними показниками значно зменшилася і становила близько 6%, підсумувала головний держсанлікар Одеської області.