Киян запрошують на сільськогосподарські ярмарки
У найближчі п’ятницю та суботу, 4 та 5 червня, за дорученням Київського міського голови, Головним управлінням з питань торгівлі та побуту Київської міської державної адміністрації в столиці проведутьі 5 сільськогосподарських ярмарків, повідомляє прес-служба КМДА.
На ярмарках киянам та гостям міста запропонують широкий асортимент продуктів харчування: м’ясо та м’ясопродукти, молоко та молочні вироби, риба, картопля, овочі, фрукти, борошно-круп’яні та бакалійні товари, цукор та багато інших продовольчих товарів.
4 червня ярмарок можна відвідати:
у Деснянському районі по вул. Лісківській;
5 червня ярмарки відбудуться у:
Дніпровському районі на вул. П. Усенка;
Подільському районі на просп. Правди, 68-а;
Святошинському районі на вул. Зодчих, 62-64;
Шевченківському районі на вул. В. Василевської, 7-17.
Традиційно на ярмарках кияни матимуть змогу придбати сільськогосподарську продукцію від безпосередніх товаровиробників з різних областей України за цінами на 10-15 % нижчими від ринкових.