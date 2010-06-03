Киян запрошують на сільськогосподарські ярмарки

У найближчі п’ятницю та суботу, 4 та 5 червня, за дорученням Київського міського голови, Головним управлінням з питань торгівлі та побуту Київської міської державної адміністрації в столиці проведутьі 5 сільськогосподарських ярмарків, повідомляє прес-служба КМДА.

На ярмарках киянам та гостям міста запропонують широкий асортимент продуктів харчування: м’ясо та м’ясопродукти, молоко та молочні вироби, риба, картопля, овочі, фрукти, борошно-круп’яні та бакалійні товари, цукор та багато інших продовольчих товарів.

4 червня ярмарок можна відвідати:

у Деснянському районі по вул. Лісківській;

5 червня ярмарки відбудуться у:

Дніпровському районі на вул. П. Усенка;

Подільському районі на просп. Правди, 68-а;

Святошинському районі на вул. Зодчих, 62-64;

Шевченківському районі на вул. В. Василевської, 7-17.

Традиційно на ярмарках кияни матимуть змогу придбати сільськогосподарську продукцію від безпосередніх товаровиробників з різних областей України за цінами на 10-15 % нижчими від ринкових.