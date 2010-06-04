Німці стають товстішими

Німці стають дедалі товстішими. Згідно з даними, оприлюдненими в середу Федеральним статистичним відомством Німеччини, 51% мешканців минулого року мали надмірну вагу. Ще 2008 року ця цифра була нижче 50%.

У гендерному порівнянні виходить, що німецькі чоловіки менше дбають про фігуру, ніж жінки. Зайві кілограми були зафіксовані у 60% німців і лише у 43% німкень. Ожирінням страждають 16% чоловіків і 14% жінок.

Як показує статистика, з роками кілограми додаються. Якщо у віковій групі 20-24-річних скинути вагу не завадить 29% молодих німців і 18% німкень, то у групі 70-74 роки ці цифри становлять вже відповідно 74 і 63%.

Цікаво, що самотнім людям зайва вага менше притаманна, аніж людям сімейним або тим, що овдовіли. Серед одружених чоловіків зайва вага спостерігається у 69%, натомість серед одиноких – лише 43. У жінок – 58% вдовиць, 46% заміжніх і лише 25% одиноких.

«Той, кому вже не потрібно дбати про одруження, більше не обмежує своїх апетитів»,- каже психолог з питань харчування Кристоф КЛОТТЕР. Він також зауважує, що худорлявий ідеал краси, який нині існує в світі, також небезпечний: «Люди сідають на виснажливі дієти, шкодячи своєму здоров’ю, а потім «зриваються» і гладшають ще більше, ніж до дієти».

Також серед причин, що призводять надмірної ваги, К.КЛОТТЕР називає депресії, спричинені соціальними проблемами. «Вважається, що хто хоче робити кар’єру, має бути струнким. А хто не має ніяких шансів на професійне зростання – той просто їсть»,- каже К.КЛОТТЕР.

Цифри Федерального статистичного відомства Німеччини базуються на основі індексу маси тіла BMI, який вираховується за формулою «вага, виражена в кілограмах, поділена на квадрат зросту в метрах». Вважається, що коли індекс 25 і більше, то людина має зайву вагу.

Водночас експерти звертають увагу на те, що не можна робити глобальних висновків на основі одного лише індексу. Багато хто вважає BMI доволі суперечливим показником, оскільки в ньому не враховано, наприклад, як розподіляється по тілу маса м’язів і маса жиру або важка кісткова маса.

“Німецька хвиля”