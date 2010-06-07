На Львівщині забракували 36% питної води з водогону

Впродовж п’яти місяців 2010 року інспектори державного нагляду ДП «Львівстандартметрологія» перевірили 13670 м³ питної води з водогону на суму 34 тис. 774 грн. З них 36% не відповідали вимогам державних стандартів за хімічними (загальною твердістю, перманганатною окислюваністю, мутністю, вмістом заліза і залишкового хлору) та мікробіологічними показниками (кількістю бактерій групи кишкової палички).

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

Повідомляють, що загалом перевірили п’ять підприємств водопровідно-каналізаційного господарства Львівщини. Порушення виявили на чотирьох із них.

Основними причинами порушень була відсутність фінансування на реалізацію програм для підвищення якості питної води, незадовільний стан водопровідної мережі, недотримання технологічної дисципліни, незадовільний контроль якості питної води.

За результатами перевірок фахівці ДП «Львівстандартметрологія» наклали штрафи на загальну суму 8 тис. 602 грн. До адміністративної відповідальності було притягнуто та оштрафовано чотири особи на суму 782 грн.