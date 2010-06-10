На ринку Хмельницького заборонили експлуатацію електроустановок

За результатами позапланової перевірки ТОВ «Речовий ринок» ТД «Бартерсервіс» (Хмельницький) фахівці територіального управління Держгірпромнагляду заборонили експлуатацію електроустановок, газопостачання і виконання робіт підвищеної небезпеки.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі теруправління.

Як з`ясували фахівці Держгірпромнагляду, керівник ринку не забезпечив вміст, експлуатацію і обслуговування електроустановок відповідно до вимог безпеки; не проводиться навчання та інструктажі електротехнічному персоналу; не проведено протиаварійні, профілактичні випробування і вимірювання електроустановок напругою понад 1000 В. Відповідальний за електрогосподарство не пройшов медичний огляд на право виконання робіт в діючих електроустановках.

Директора ринку притягнули до адміністративної відповідальності.