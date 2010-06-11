В Україні зарплату «в конвертах» одержують близько 4,6 млн. осіб

На сьогоднішній день заробітну плату «в конвертах» в Україні одержують близько 4,6 млн. осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції заступник голови Національного форуму профспілок України (НФПУ) Григорій КАБАНЧЕНКО.

Він зазначив, що, за даними Міжнародної організації праці, ця цифра становить близько 4,7 млн. громадян.

«У нас 20 млн. працездатного населення. Внески до страхових фондів платять 14-16 млн. із них. Це ті, хто або не одержує заробітної плати, або одержує її «в конвертах», – сказав Г.КАБАНЧЕНКО. Крім того, більше 1 млн. українців працюють за графіком скороченого робочого дня або перебувають у неоплачуваних відпустках, зазначив він.

Також голова НФПУ нагадав, що в Україні нелегально працюють мігранти. «За даними Держкомпідприємництва, тільки 15 тис. мігрантів у країні працюють легально», – сказав він.

За словами Г.КАБАНЧЕНКА, сьогодні в кожному соціальному фонді обов`язкового державного страхування на обліку різна кількість громадян – від 11 до 16 млн. осіб. «Якщо хоча б 1-2 млн. громадян почнуть платити внески до Пенсійного фонду, то його бюджет буде профіцитним», – зазначив він.