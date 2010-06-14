Харківська міліція затримала 16 нетверезих водіїв автобусів

Працівники міліції затримала в Харківській області 16 водіїв, які керували автобусами в нетверезому стані.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю обласної міліції, водії напідпитку були виявлені під час профілактичних заходів на пасажирському автотранспорті «Автобус – 2010», які проводилися на території області.

За даними ЦЗГ, за 5 місяців ц.р. працівниками міліції перевірено 10453 автобуси, з яких 446 виявилися з технічними несправностями. Затримано 16 водіїв, які керували автобусами в стані алкогольного сп`яніння. Всього виявлено 2427 порушень Правил дорожнього руху, допущених водіями автобусів під час перевезення пасажирів.

За цими недоліками до Головавтотрансінспекції Мінтрансзв`язку України направлено 20 інформацій для проведення позапланової перевірки автоперевізників і вирішення питання про анулювання ліцензії. Також направлено 23 інформації до органів місцевої влади для розірвання договірних відносин з пасажирським автоперевізником на використання автобусних маршрутів загального користування. За допущені порушення вимог Закону «Про дорожній рух» складено 148 адмінпротоколів на посадових осіб автогосподарств, які здійснюють перевезення пасажирів, видано 602 приписи ДАІ для усунення недоліків.