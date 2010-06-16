Об`єктивних причин для підвищення цін на цукор немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам заступник міністра аграрної політики України Євген ЛАВРОВ.

За його словами, зараз спостерігається підвищення гуртових цін на цукор на 1,2%, порівняно з минулим роком, оскільки почався сезон ягід. Водночас, роздрібні ціни залишаються на колишньому рівні.

«Ми засіяли 483,5 тис. га цукрового буряка. Очікуваний результат - 16 млн. тонн цукрового буряка, з цього буде вироблено 2,2 млн. тонн цукру білого. Споживання країни - 1,8 млн. тонн (цукру на рік – УНІАН), тобто у нас 400 тис. т буде зайвого цукру. Але на ринок це не дуже впливатиме», - зазначив він. За його словами, надлишок цукру планується експортувати до Російської Федерації.

«Немає сенсу ніякого завозити цукор-сирець. На сьогодні 660 тис. тонн цукру в наявності. Баланс споживання країни – 150 тис. тонн на місяць, тобто, у нас близько 5 місяців запасу цукру в країні є», - додав заступник міністра.

Довідка УНІАН. У 2009 році цукровий буряк в Україні було посіяно на площі 330 тис. га. Урожай буряка становив 10 млн. тонн. Виробництво бурякового цукру з буряка врожаю 2009 року становило 1,267 млн. тонн.