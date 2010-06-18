На Кіровоградщині сільгосппродукція подорожчала на 30,4%

Загальний об`єм реалізації сільськогосподарської продукції в Кіровоградській області в січні-травні збільшився на 11,4%, при цьому, за рахунок збільшення реалізації продуктів рослинництва на 8,6%, тваринництва – на 36,6%.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в області.

Частка рослинної продукції в загальній вартості реалізованого товару склала 87,6%, тваринної – 12,4% (у січні-травні 2009 року відповідно 89,9% та 10,1%).

Сільськогосподарськими підприємствами області за вказаний період реалізовано 367 тис. тонн зернових культур, зокрема пшениці – 127,5 тис. т, ячменю - 141,2 тис. т, насіння соняшника – 113,1 тис. т, сої – 22,8 тис. т, рапсу – 2,5 тис. т, овочів – 1,1 тис. т, худоби і птиці (у живій вазі) – 3,9 тис. т, молока і молочних продуктів – 13,7 тис. т, яєць – 59,9 млн. шт.

В порівнянні з січнем-травнем 2009 року об`єм реалізації зернових культур скоротився на 28,5%, зокрема рапсу – в 3,4 разу, овочів – на 13,8%, яєць – на 1,7%.

Середні ціни продажів аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами в січні-травні 2010 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросли на 30,4%, зокрема на продукцію рослинництва – на 31%, на продукцію тваринництва – на 26,7%.