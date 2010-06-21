На Львівщині жителі Жовкви залишились без води

Вчора о 23.30 у с. Мокротин Жовківського району Львівської області стався порив водопроводу, внаслідок чого 14 тисяч жителів Жовкви залишились без централізованого водопостачання (50% населення мають індивідуальні криниці).

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, аварійно-відновлювальні роботи тривають, до них залучено бригади міськводоканалу.

Ситуація перебуває під контролем Головного управління МНС у Львівській області.