У Криму зросла кількість туристів

Більше 900 тисяч туристів відпочили в Криму з початку року, це на 14,5% більше аналогічного періоду 2009 року, повідомив заступник міністра курортів і туризму автономії Олександр ЧЕРТОВ.

«Пасажиропотік збільшується, відпочиваючі до нас поїхали», - сказав заступник міністра на прес-конференції в Сімферополі.

Як передає кореспондент УНІАН, чиновник уточнив, що в даний час в Криму працює 446 санаторно-курортних установ - на одну більше, ніж у такий самий період минулого року.

О.ЧЕРТОВ заявив про збільшення російських туристів і пов`язав це, перш за все, з потеплінням відносин Росії й України.

Заступник міністра назвав ще одну причину для збільшення курортників-росіян. «Сьогодні оздоровниці Краснодарського краю надають такий самий усереднений відпочинок, як і у нас, за ціною на 20-25 відсотків вище (ніж у Криму). Можна сказати, що криза нам якоюсь мірою допомогла і що різниця "гривня - долар" російського туриста залучає сьогодні до Криму», - заявив заступник міністра туризму автономії.