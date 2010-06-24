Виробництво ковбас в Україні скоротилося на 3,8%

В Україні виробництво ковбасних виробів за підсумками січня-травня 2010 року становило 101 тис. тонн, що на 3,8% менше, ніж за аналогічний період 2009 року.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у травні було вироблено 22,1 тис. тонн ковбас, що на 9,9% більше, ніж у квітні 2010 р., і на 3,7% більше, ніж у травні 2009 року.

Довідка УНІАН. В Україні виробництво ковбасних виробів у 2009 р. зросло на 19,3% - до 260 тис. тонн, у 2008 р. зросло на 0,7% – до 322 тис. тонн.