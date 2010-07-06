У Києві з’явиться річкове таксі

Вже в кінці липня по Дніпру почне курсувати справжнє річкове таксі. «Ми закінчуємо переговори з інвесторами, через декілька тижнів плануємо запускати», — сказав заступник директора КП «Плесо» Михайло ЧОБАНУ. Перевозити людей будуть невеликі катерки на п`ять осіб із символічними «шашечками». Викликати його можна буде, як і звичайне – по телефону (він буде вказаний на катері), причому, у будь-який час доби. «Ми прийматимемо дзвінок, потім чекатимемо повторного — для підтвердження замовлення. Можливо, самі передзвонюватимемо пасажирам, щоб уточнити, чи дійсно вони хочуть їхати. Адже ганяти катери по воді з однієї точки в іншу дуже невигідно. На виклик таксі доїжджатиме максимум за півгодини, адже воді пробок немає», — розповіли нам у компанії-інвесторові проекту.

Зараз компанія проводить соцопитування киян, де краще, на їхню думку, зробити причали. На початках використовуватимуть ті, що є: «Оболонь», «Березняки», «Наводницький парк», «Поштова», а також в Гідропарку і на Трухановому острові. На відміну від звичайного таксі, рахувати кілометраж не будуть. Поїздка з точки А в точку Б коштуватиме приблизно сто гривень.

За словами М.ЧОБАНУ, з метою безпеки за кермо таксі допускатимуть тільки тих, хто пройшов спецпрограму підготовки і вміє, за потреби, залатати дірку або пробоїну на судні. Ще одна схожість річкового з наземним таксі — це вмонтований в транспортний засіб GPS-навігатор, який показуватиме диспетчерові, де зараз знаходиться катер і як довго добиратиметься до пункту призначення.

Пускати в річкове таксі людей в нетверезому стані однозначно не будуть, плюс водієві буде дозволено відмовитися перевозити підозрілих, на його думку, громадян — це питання безпеки.

Спочатку курсуватимуть всього два катери, але якщо клієнтів буде багато, кількість машин додадуть. «100 гривень — не такі вже й великі гроші за задоволення і їзду без нескінченних тягучок», — зазначають у компанії-інвесторові.

“Сьогодні”