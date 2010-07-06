У Чернігівській області забракували 12% перевіреної продукції

У Чернігівській області у червні працівники відділу державного нагляду ДП "Чернігівстандартметрологія" забракували понад 11% перевіреної продукції. Про це повідомила прес-служба ДП "Чернігівстандартметрологія".

За інформацією в. о. заступника генерального директора з державного нагляду Олена СЛІПЕЦЬ, у червні інспектори державного нагляду провели 12 первинних перевірок суб’єктів підприємницької діяльності за додержанням стандартів, норм та правил. Порушення вимог нормативної документації встановили під час проведення 8 перевірок.

Всього інспектори перевірили продукції на понад 424 тис. грн. Продукція на майже 50 тис. грн. (11,7%) не відповідала вимогам стандартів і була забракована. Зокрема, фахівці виявили порушення на підприємствах-виробниках хлібопродуктів, питної води, меблів, будматеріалів та інших.

Одна з перевірок пройшла на підприємстві, що постачає питну воду у Ніжині. Перевірена партія води не відповідала вимогам ГОСТ 2874-82 за вмістом фтору. При нормі не більше 1,5 мг/дм куб, фактичний вміст фтору становив 2,3 мг/дм куб. Причиною порушення став незадовільний контроль за якістю питної води та порушення технологічного процесу змішування на водонасосній станції.

За результатами перевірки підприємство отримало припис про усунення порушень вимог стандартів, норм і правил. А за реалізацію продукції, що не відповідала вимогам стандартів, сплатить штраф – понад 3 тис. грн. На відповідальну особу складено протокол про адміністративне правопорушення та накладено адмінштраф.

"Всього у червні за виявлені порушення підприємства Чернігівщини отримали 8 приписів про заборону реалізації перевірених партій продукції", - зазначила О.СПІПЕЦЬ.

Загальна сума застосованих штрафів – понад 10 тис. грн., сума застосованих адмінштрафів – майже 2 тис. грн.