Мережа «Наш Край» відкрила три нові магазини

Мережа «Наш Край» (Луцьк) з початку липня цього року відкрила три нові магазини, один з яких в Києві, ще два – в Самборі Львівської області.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі мережі.

Згідно з повідомленням, у Києві почав роботу перший в столиці власний магазин мережі, а два магазини в Самборі відкрили на умовах франчайзингу. Всі три об`єкти працюють у форматі «магазин біля дому» і розташовані в спальних районах.

Торгова площа магазину в столиці, розташованого на Троєщині, складає 230 кв. м. Загалом, в Києві відкрили вже три магазини, перші два, – на умовах франчайзингу.

У Самборі торгова площа одного з магазинів складає 185 кв. м, іншого – 170 кв. м.

На сьогоднішній день мережа «Наш Край» об`єднує 60 торгових закладів: 24 власних магазини і 36 – франчайзингових.

Довідка УНІАН. Мережа «Наш Край» (Луцьк) – національний оператор ринку рітейлу, представлений у трьох форматах: супермаркет, магазин біля дому та експрес. Стратегічне управління мережею здійснює інвестиційна компанія VolWest Group, а тактичне – управляюча компанія «Наш КРАЙ-ЛЦ».