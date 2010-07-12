На Тернопільщині фрукти подорожчали майже на 10%

У Тернопільській області індекс споживчих цін у червні в порівнянні з травнем склав 99,8%.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в обласному управлінні статистики, на споживчому ринку області в червні, в порівнянні з травнем, ціни на продукти харчування і безалкогольні напої знизилися на 0,3% за рахунок зменшення ціни на овочі на 7,5%, молоко, сир і яйця – на 4,8%, рослинні олії та жири – на 1,5%.

Водночас, на 9,5% подорожчали фрукти. На 0,7% підвищилися ціни на м`ясо і м`ясопродукти, на 0,4% – на цукор, джем, мед, шоколад і кондитерські вироби, на 0,3% – на хліб і хлібопродукти, на 0,1% – на рибу і продукти з риби.

Безалкогольні напої подорожчали на 0,1%. Ціни на алкогольні напої, тютюнові вироби зросли на 0,2%.

У сфері охорони здоров`я ціни знизилися на 1,1% за рахунок здешевлення фармацевтичної продукції, медичних товарів і устаткування.

На транспорті тарифи знизилися на 0,9%. У сфері відпочинку і культури ціни зменшилися на 0,2% за рахунок зниження цін на 0,5% на аудіотехніку, фотоапаратуру і устаткування для обробки інформації.

Водночас, на 0,6% подорожчали предмети домашнього користування, побутова техніка і утримання житла.

Ціни на послуги ресторанів і готелів зросли на 0,3%.

На рівні попереднього місяця залишилися тарифи на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива і у сфері освіти.

Ціни на одяг і взуття не змінилися.