На Полтавщині подешевшали молочні продукти

У Полтавській області в червні індекс споживчих цін склав 99,7%

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Полтавській області.

На споживчому ринку області в червні 2010 року ціни на продукти харчування і безалкогольні напої знизилися на 0,8%. З продуктів харчування подешевшали яйця на 16,0%, молоко - на 2,8%, сир - на 4,4%, овочі - на 4,0%.

Водночас, ціни на фрукти зросли на 1,9%, м`ясо і м`ясопродукти - на 0,2%, цукор - на 0,1%, хліб - на 0,5%.

Алкогольні напої в червні в області подорожчали на 0,6%, ціни на тютюнові вироби підвищилися на 1,2%.

Підвищення цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,1% зумовлено збільшенням на 2,9% вартості твердого палива, на 1,9% зрідженого газу, на 0,2% - послуг на утримання і ремонт житла.

На 1,7% зросли в червні ціни у сфері охорони здоров`я.

Загальне підвищення цін у сфері транспорту на 0,3% пов`язане з подорожчанням палива і масел на 1,1%. Подорожчали і транспортні засоби та послуги – на 0,3% і 0,1% відповідно.

На 0,2% знизилися ціни на предмети домашнього вжитку, побутову техніку і поточне утримання житла, у сфері зв`язку, відпочинку і культури. Разом з тим, подорожчали одяг і взуття, послуги ресторанів і готелів (на 0,4% і 0,1% відповідно).