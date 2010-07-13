У мерії написали 45 заповідей киянина

Вже наступного тижня городянам на Хрещатику почнуть роздавати обіцяний кодекс киянина, який склали в мерії. "Справжніми киянами", згідно з кодексом, вважаються всі ті, хто прожив в місті хоч би на один день довше, ніж де-небудь ще.

Автор правил, екс-заступник мера, а нині радник голови КМДА Ігор ДОБРУЦЬКИЙ запевняє, що штрафувати за їх невиконання, звісно, нікого не будуть. "Кодекс має рекомендаційний характер, сподіваюся, з часом всі знатимуть ці правила і виконувати їх стане модно. Поки ж випускаємо маленькі книжки, розміром з сірникову коробку, які можна буде носити з собою в кишені", — говорить І.ДОБРУЦЬКИЙ.

Правила киянина від мерії:

Посадив дерево — символ Києва каштан (або зберіг каштан, наприклад, підлікував старий)

Знає напам`ять неофіційний гімн столиці — "Як тебе не любити, Києве мій!", 1962 року. Слова: Дмитро Луценко, музика: Ігор Шамо

Знає Ангела-хранителя міста — Архангела Михаїла

Знає історію Києва, починаючи з найдавнішої — Київської Русі

Поважає і захищає від забудови серце Києва — його острови (не будує там своє житло)

Поважає гостей міста

Береже схили Дніпра і з повагою ставиться до води

З повагою і турботою ставиться до пам`ятників культури та архітектури Києва

Береже церкви

Вважає своїм святим обов`язком виростити дітей — маленьких киян!

З повагою ставиться до жінок Києва. Кожен чоловік повинен піклуватися про свою матір, дружину, дочку

Прожив на землях Києва рівно на один день більше, ніж десь

Повинен на День Незалежності і на День Києва вдягнути вишиванку

Має бути ультрасучасною людиною, яка підтримує всі починання в сучасному мистецтві

Знає окрім рідної української багато іноземних мов

Не смітить

Не п`є пиво на вулицях і в парках

Не повчає іншого жити і не нав`язує свої правила

Чудово знає місто і його визначні пам`ятки

Не витрушує килими з балконів

Не кидає недопалки і не гасить їх об стіни

Не їсть насіння на ходу

Не свистить перехожим услід

Прибирає за своїм улюбленцем після того, як вигуляв його в сквері

Не засмагає на громадських пляжах голяка

Не дряпає кнопки в ліфтах

Розплачується в маршрутах при вході

Не лається матом

Стоячи в заторі, не сигналить, а мигає фарами, якщо просить, щоб його пропустили

“Сьогодні”