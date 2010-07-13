У мерії написали 45 заповідей киянина
Роздаватимуть на Хрещатику
Вже наступного тижня городянам на Хрещатику почнуть роздавати обіцяний кодекс киянина, який склали в мерії. "Справжніми киянами", згідно з кодексом, вважаються всі ті, хто прожив в місті хоч би на один день довше, ніж де-небудь ще.
Автор правил, екс-заступник мера, а нині радник голови КМДА Ігор ДОБРУЦЬКИЙ запевняє, що штрафувати за їх невиконання, звісно, нікого не будуть. "Кодекс має рекомендаційний характер, сподіваюся, з часом всі знатимуть ці правила і виконувати їх стане модно. Поки ж випускаємо маленькі книжки, розміром з сірникову коробку, які можна буде носити з собою в кишені", — говорить І.ДОБРУЦЬКИЙ.
Правила киянина від мерії:
Посадив дерево — символ Києва каштан (або зберіг каштан, наприклад, підлікував старий)
Знає напам`ять неофіційний гімн столиці — "Як тебе не любити, Києве мій!", 1962 року. Слова: Дмитро Луценко, музика: Ігор Шамо
Знає Ангела-хранителя міста — Архангела Михаїла
Знає історію Києва, починаючи з найдавнішої — Київської Русі
Поважає і захищає від забудови серце Києва — його острови (не будує там своє житло)
Поважає гостей міста
Береже схили Дніпра і з повагою ставиться до води
З повагою і турботою ставиться до пам`ятників культури та архітектури Києва
Береже церкви
Вважає своїм святим обов`язком виростити дітей — маленьких киян!
З повагою ставиться до жінок Києва. Кожен чоловік повинен піклуватися про свою матір, дружину, дочку
Прожив на землях Києва рівно на один день більше, ніж десь
Повинен на День Незалежності і на День Києва вдягнути вишиванку
Має бути ультрасучасною людиною, яка підтримує всі починання в сучасному мистецтві
Знає окрім рідної української багато іноземних мов
Не смітить
Не п`є пиво на вулицях і в парках
Не повчає іншого жити і не нав`язує свої правила
Чудово знає місто і його визначні пам`ятки
Не витрушує килими з балконів
Не кидає недопалки і не гасить їх об стіни
Не їсть насіння на ходу
Не свистить перехожим услід
Прибирає за своїм улюбленцем після того, як вигуляв його в сквері
Не засмагає на громадських пляжах голяка
Не дряпає кнопки в ліфтах
Розплачується в маршрутах при вході
Не лається матом
Стоячи в заторі, не сигналить, а мигає фарами, якщо просить, щоб його пропустили