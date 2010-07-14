У Тернополі відкрили гіпермаркет побутової техніки та електроніки

У Тернополі відкрили гіпермаркет побутової техніки і електроніки FoxMart. Про це повідомили УНІАН у прес-службі компанії «Фокстрот».

Згідно з повідомленням, в новому гіпермаркеті представлено більше 20 тис. найменувань техніки, в т.ч. 3D телевізори, останні моделі ноут-буків і мобільних телефонів.

Гіпермаркет в Тернополі став 7 у західному регіоні - загальна торгова площа гіпермаркетів на Західній Україні складає більше 11 тис. кв. м. Перший гіпермаркет мережі в Західній Україні відкрили в Хмельницькому в 2006 році.

Довідка УНІАН. Мережа гіпермаркетів FoxMart почала діяльність в 2005 році і сьогодні налічує 37 об`єктів в Україні та Молдові. Це найбільші магазини побутової електроніки в Україні. Торгові об`єкти FoxMart розташовуються на площах від 1300 до 7000 кв. м.