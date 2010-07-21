В Україні запровадять електронну форму прийому заяв до ВНЗ

В Україні у 2011 році планується запровадити електронну форму прийому заяв до вищих навчальних закладів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр освіти та науки Дмитро ТАБАЧНИК журналістам за результатами селекторної наради з ректорами вищих навчальних закладів усіх регіонів України.

«Є можливість наступного року запровадити електронну форму подачі заяв, а вже потім, хто пройде за рейтингом, змушений буде приїхати зі своїми документами», - сказав міністр.

Таким чином, на думку Д.ТАБАЧНИКА, з одного боку можна буде розвантажити приймальні комісії, а з іншого – виключити можливість створення черг, як це відбувається цього року.