В Україні житлово-комунальні субсидії отримають 1,5 млн. родин

У Міністерстві праці та соціальної політики розраховують, що житлово-комунальні субсидії у зв’язку із зростанням тарифів отримають понад 1,5 млн. родин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра праці та соціальної політики Костянтин ВАЩЕНКО сьогодні на прес-конференції у Кабінеті міністрів.

«Ми говоримо про розширення доступу до субсидій, і, по суті, удвічі буде збільшено кількість родин, які на неї можуть претендувати. Це орієнтовно 1,5 млн. сімей», - сказав К.ВАЩЕНКО.

Заступник міністра наголосив, що збільшення обсягу субсидування не вплине на розмір дефіциту державного бюджету. «Ні на видаткову частину, ні на дефіцит бюджету це рішення не вплине. Буде здійснено перерозподіл, і жодних додаткових змін до державного бюджету прийнято не буде», - наголосив він.

К.ВАЩЕНКО також повідомив, що і пенсіонери отримають від Пенсійного фонду через пошту бланки документів, необхідних для отримання субсидій, а також безкоштовний конверт для відправлення заповнених документів до Пенсійного фонду. За словами заступника міністра, в цілому близько 9 млн. українських родин отримають повідомлення від Пенсійного фонду та органів соціального захисту про програму субсидій і можливість нею скористатися.

К.ВАЩЕНКО зазначив, що у кожному регіоні буде створено спеціальні комісії, що розглядатимуть звернення громадян, які не мають права на отримання субсидій через перевищення норми про житлову площу.

«Стосовно житлової площі нормативи залишаються без змін – це 21 кв. м на людину плюс 10,5 кв. м загалом на сім’ю. Якщо ці норми перевищені, то право на субсидію втрачається, але у різних людей можуть бути різні життєві обставини, які розглядатимуть відповідні комісії», - пояснив він.